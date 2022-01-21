Підозрювана давала вказівки своїм працівникам вивозити і скидати сміття на непристосовану для цього земельну ділянку

Колишню директорку підприємства у Трускавці підозрюють в організації стихійного сміттєзвалища та забрудненні довкілля. Їй загрожує п’ять років в’язниці, а також у неї вимагатимуть компенсувати 67,5 млн грн збитків.

У п’ятницю, 21 січня, в прокуратурі Львівщини розповіли, що підозрювана надавала вказівки своїм працівникам, щоб вони вивозили побутове сміття від діяльності підприємства на вільну земельну ділянку, яка розташована у центрі курортного міста. У результаті понад 700 м2 землі були забруднені твердими побутовими відходами. Суму збитків від засмічення земельної ділянки та забруднення ґрунту на ній оцінили у 67, 5 млн грн.

У Трускавці знайшли організаторку стихійного звалища сміття

У прокуратурі Львівщини уточнили ZAXID.NET, що нелегальне звалище сміття було виявлене у квітні 2021 року. Туди незаконного скидали сміття майже рік часу.

У результаті розслідування колишній директорці підприємства повідомили про підозру за фактом забруднення і псування земель (ч.2 ст.239 КК України). Їй загрожує від двох до п'яти років обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також прокурори готують цивільний позов для відшкодування шкоди від забруднення ґрунту.

Після втручання правоохоронців сміття зі згаданої земельної ділянки прибрали.