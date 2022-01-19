Чоловік пірнув у заповнену пластиком Боржаву, аби привернути увагу до проблеми зі сміттям

Екоактивіст Віктор Бучинський занурився у річку Боржаву поблизу села Верхні Береги, де утворився величезний сміттєвий затор із пластикових пляшок. Закарпатець пояснив свій вчинок тим, що хотів привернути увагу до проблеми із засміченістю річок на кордонах з ЄС та необхідності боротьби зі сміттєвими заторами.

Про вчинок екоактивіста Віктора Бучинського повідомив Укрінформ. Як зазначає інформагенція, волонтер здійснив занурення у річку Боржаву кілька днів тому у місці, де масово скупчилося пластикове сміття. За словами Віктора Бучинського, у січні сміттєвий затор збільшився настільки, що місцеві мешканці були змушені шукати інше місце для пірнання на Водохреща, оскільки звичне місце виявилось просто непридатним.

Фото Укрінформу

«Я хотів цією акцією привернути увагу до проблеми сміттєвих заторів на річках Закарпаття. Зокрема, йдеться про річку Боржава, яка наразі найбільше страждає від них. Фото було зроблено не на саме Водохреще, коли люди масово пірнають в зимові річки, а кількома днями раніше у селі Верхні Ремети. Там завжди є сміттєвий затор, а після паводку в січні він збільшився настільки, що цьогоріч місцеві, які зазвичай там пірнають, не змогли цього зробити», –зазначив екоактивіст.

Віктор Бучинський додав, що річку розчищають протягом останніх років силами ДСНС та працівників водного господарства, волонтерів області, однак сміття не меншає. Екоактивіст припускає, що причина в тому, що люди продовжують викидати відходи в річку та не спішать змінювати свою поведінку.