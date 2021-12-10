На водозаборі «Енергія-Новий Розділ» виявили порушення екологічного законодавства

Компанії братів Дубневичів «Енергія-Новий Розділ» нарахували понад 4 млн грн збитків за самовільне використання водних ресурсів і скид нечистот у Дністер.

Як повідомили у п’ятницю, 10 грудня, у Держекоінспекції Львівщини, інспектори провели планову перевірку щодо дотримання ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» вимог законодавства. Це підприємство займається водопостачанням та водовідведенням у Новому Роздолі. Офіс компанії розташований в Новому Роздолі, а водозабір та очисні споруди – у селі Дуброва за 10 км від Нового Роздолу.

Під час перевірки інспектори виявили, що підприємство здійснює скид стічних вод з очисних споруд в річку Дністер, що призводить до забруднення. Окрім того, компанія самовільно використовує воду з підземного водозабору.

Розмір заподіяних збитків державі екоінспекція оцінила у 4,054 млн грн. Підприємству пред’явили претензії про добровільне відшкодування. Якщо компанія не сплатить збитки, Держекоінспекція звернеться до суду.

Компанія «Енергія-Новий Розділ» належить Павлові Дубневичу та Юрій Дубневичу – синам братів Дубневичів. Раніше ця компанія була оператором Новороздільської ТЕЦ, у 2018 році її запідозрили у крадіжці газу і віддали майно компанії в управління фірмі «Гарант Енерго М», а у 2019 році управляти ТЕЦ почала дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – ТОВ «Нафтогаз Тепло».