Ужгородський Водоканал оштрафували за перевищення норми скидів

Через надмірні скиди закарпатська екоінспекція оштрафувала КП «Водоканал» на понад 239 тис. грн. Порушення виявили під час перевірки роботи підприємства.

За інформацією Державної екологічної інспекції у Закарпатській області, під час КП «Водоканал» перевірки виявлено перевищення нормативів гранично допустимих скидів за низкою показників, що є порушенням вимог ст. 44 Водного кодексу України.

«Внаслідок діяльності комунального підприємства каналізаційного господарства міста Ужгород» державі завдано збитків на суму 239 119 гривень. Відповідно до Методики розраховано розмір заподіяних державі збитків та пред’явлено претензію для добровільного відшкодування», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

Посадовця ужгородського Водоканалу притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 59 КУпАП (порушення правил охорони водних ресурсів). Йому загрожує штраф від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.