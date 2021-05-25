Правоохоронці провели 23 обшуки на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей

Підприємці, які займалися вивезенням сміття зі Львова, привласнили 2 млн грн. Сміття вивозили на несанкціоновані звалища біля Львова, підробляючи відомості в офіційних документах.

Як повідомили 25 травня у Львівській обласній прокуратурі, впродовж 2020 року злочинна група, в яку входили керівники фірм, що вивозили сміття зі Львова, завищували витрати на свої послуги. Керівники фірм подавали до Львівської міськради підроблені офіційні документи, в яких завищували відстань перевезень та пробіг вантажівок.

Насправді ж сміття вивозили вночі за межі Львова і захоронювали його на незаконному сміттєзвалищі. Різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами згодом розділяли між усіма учасниками злочинної групи. Унаслідок цих махінацій, бюджет Львівської міської ради зазнав збитків на понад 2 млн грн.

За інформацією департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, організовував махінації керівник і власник приватного перевізника сміття. У спільники він взяв логіста своєї фірми, а також власника, заступника директора та начальника служби безпеки аналогічних фірм. У вівторок, 25 травня, правоохоронці під час відвантаження сміття затримали автомобіль, у водія якого були відсутні документи на вивантаження та захоронення сміття.

Прокуратура та поліція провели 23 обшуки на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Під час обшуків вилучили бухгалтерську документацію, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази.

Львівська прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах). Слідчі дії тривають, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Якщо їх провину доведуть, підприємцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що вивезенням сміття зі Львова займаються компанії «Львівспецкомунтранс», «Грінера Україна», «Спецавтотранс-Львів», «Санком-Львів», «Ековей Вейст Менеджмент». У міському бюджеті Львова на 2021 рік на вивезення сміття заклали​ 200 млн грн.

У прокуратурі фірм, керівництво яких причетне до злочину, не називають. Однак, як відомо ZAXID.NET із власних джерел, ідеться про фірму «ГрінЕра». Рік тому правоохоронці вже проводили обшуки в офісі компанії, звинувачуючи її у незаконному вивезенні сміття в Жидачівський район. ZAXID.NET звернувся за коментарем до керівництва «ГрінЕри», однак на момент публікації його отримати не вдалось.

Заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк повідомила, що після завершення слідчих дій, місто не співпрацюватиме з причетними до злочину перевізниками.

«Коли почала з’являтися інформація про факти незаконного висипання сміття, ми скерували листи у правоохоронні органи для проведення розслідування і притягнення винних до відповідальності. Дякуємо правоохоронцям за проведену роботу і виявлені порушення. Чекаємо завершення розслідування і на основі офіційних результатів будемо приймати рішення про можливість подальшої співпраці з перевізниками», – сказала Ірина Маруняк.

Нагадаємо, що після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у 2016 році, його закрили. Влітку 2017 року, після «сміттєвої блокади», під тиском центральної влади Львівська міськрада передала повноваження з вивезення сміття Львівській ОДА з доплатою 600 млн грн (по 300 млн грн на рік). Улітку 2019 року Львівська мерія повернула собі функції вивезення ТПВ зі Львова. Зараз львівське сміття вивозять на полігони по всій території України. У березні ЛОДА запропонувала п’ять ділянок під новий львівський полігон ТПВ. Усі вони розташовані на території громад Львівщини.