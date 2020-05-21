Поліція проводить обшуки в офісах львівських сміттєвих компаній

Перевізників сміття підозрюють у завищенні витрат на вивезення та утилізацію ТПВ, внаслідок чого з міського бюджету їм виплачували завищені суми відшкодування

Поліція і прокуратура заявили про викритя схеми розкрадання бюджетних коштів, призначених для вивозу та утилізації львівського сміття. За даними слідства, принаймні дві львівські сміттєві компанії отримували з бюджету кошти за вивезення сміття на далекі відстані – на сміттєзвалища у Київській, Житомирській та інших областях, а насправді незаконно скидали відходи на Львівщині. Також мова йде про незаконне сміттєзвалище біля Жидачева, облаштоване одним із місцевих чиновників.

«Зловмисники підробляли документи, вказуючи, що тверді побутові відходи перевозяться на сміттєзвалища Київської, Житомирської та інших областей, при цьому завищуючи вартість вивезення. Однак поліцейські встановили, що вивезені зі Львова відходи незаконно захоронювались на Львівщині», – йдеться у повідомленні поліції, опублікованому 21 травня.

Перевізників підозрюють у розраданні бюджетних коштів під час вивезення сміття (фото поліції)

Зокрема, як повідомила прокурорка Львівщини Ірина Діденко, частину сміття, яке відповідно до документів мало бути вивезене до міста Тетіїв на Київщині, насправді скинули на державних землях сільськогосподарського призначення в Жидачівському районі Львівської області – за 5 км від міста Жидачів. Зараз територію оглядають спеціалісти-екологи, аби встановити шкоду для довкілля.

«Інша частина, вночі, з дотриманням умов конспірації, вантажівками з вимкненими фарами, під контролем осіб з числа місцевого криміналітету, вивозиться до м. Коростень Житомирської області. Сьогодні вночі викрито 17 таких вантажівок, огляд яких триває», – повідомила 21 травня Ірина Діденко.

За даними прокуратури, у цій справі проводять 23 обшуки в перевізників, а також на фірмах, що надають послуги з вивезення і утилізації, та у Львівській міськраді.

Суми перевитрат бюджетних коштів на вивезення сміття та всіх причетних до махінацій встановлюють. Наразі повідомляється про причетність до схеми керівника комунального підприємства Жидачівського району «Журавно-водоканалсервіс» через самовільно облаштований майданчик для прийому сміття біля Жидачева. Керівнику оголосять підозру за ст.239 КК України (забруднення або псування земель).

Заступник мера Львова Сергій Бабак, коментуючи повідомлення правоохоронців, заявив що вивезення зі Львова сміття та захоронення його на полігонах – це пряма відповідальність компаній-перевізників, з якими мерія уклала договори, і які отримують оплату з бюджету за надані послуги. З його слів, Львівська мерія максимально сприятиме правоохоронцям у проведенні слідства.

«Наша позиція залишається чіткою і незмінною у питанні вивезення сміття – ми категорично і суворо відносимося до перевізників, які порушують умови договорів щодо вивезення ТПВ. Тому підтримуємо усі дії силових органів. Зі свого боку надаємо всі документи, які потрібні для розслідування. Маємо надію на швидке і об’єктивне розслідування, і якщо факти зловживань будуть підтверджені, вимагаємо винних притягнути до відповідальності і максимально покарати», – підкреслив Сергій Бабак.

На сьогодні у Львові працює шість компаній перевізників, які мають укладені договори з компаніями-контрагентами, що везуть сміття на далекі відстані на захоронення, після чого подають документи на відшкодування коштів.

За даними ZAXID.NET, у межах кримінального провадження проводяться обшуки в офісах компаній «ГрінЕра» та ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Засновник компанії «ГрінЕра Україна» Богдан Михалусь підтвердив ZAXID.NET, що поліцейські вже понад п’ять годин проводять обшуки в офісі його компанії на вул. Братів Рогатинців у Львові. Звинувачення у причетності до розкрадання бюджетних коштів він відкидає, пояснюючи, що «ГрінЕра» не здійснює вивезення сміття на полігони. «ГрінЕра» як і інші фірми, які збирають сміття у Львові, мають укладені договори з перевізниками, які мають великогабаритний транспорт (зерновози, фури). Ці перевізники забирають сміття з перевантажувальних станцій і везуть на полігони у межах Львівщини чи в інші області.

«Коли ми зібрали сміття зі Львова, воно стало наше. Коли ми його передали перевізнику – це його сміття. Ми маємо угоди з полігонами і надаємо документи, куди везти це сміття. Контроль за автомобілями цих перевізників здійснюється за допомогою GPS-навігації», – розповів Богдан Михалусь, зазначивши, що в окремих випадках перевізникам вдається «хімічити» і обходити систему GPS-контролю і це їхня відповідальність.

Директор ЛКП «Львівспецкомунтранс» Тарас Стефанишин також підтвердив ZAXID.NET, що в офісах підприємства на вул. Жовківській у Львові правоохоронці проводять слідчі дії. «Прийшли до нас поліцейські, надали ухвалу суду про те, що їх цікавить інформація по двох контрагентах. Ми надаємо усю потрібну інформацію. Перевіряють причетність наших контрагентів до якихось несанкціонованих речей», – розповів Стефанишин.