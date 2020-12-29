Депутати Львівської міської ради погодили бюджет Львова на 2021 рік у розмірі 9,7 млрд грн. За таке рішення під час засідання 29 грудня проголосували 54 депутати.

Доходи бюджету Львова на 2021 рік становитимуть 9,7 млрд грн, а видатки – 10,7 млрд грн.

«При плануванні доходів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік враховано динаміку виконання дохідної частини бюджету за 2018−2020 роки, прогнозні надходження за даними органів Державної податкової служби України, галузевих управлінь Львівської міської ради.Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2021 році залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 61,2% до обсягу доходів загального фонду», – зазначив директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

Зокрема, на освіту планують наступного року витратити 4,3 млрд грн, у тому числі субвенцію з державного бюджету на виплату заробітних плат працівникам освітньої сфери. Утримання 127 закладів освіти Львова, а також дитячих садків та позашкільних установ буде фінансуватися з міського бюджету.

На медицину з міського бюджету у 2021 році витратять 173,9 млн грн: на оплату комунальних послуг у медзакладах та виконання міських програм. Решта витрат, у тому числі заробітні плати медиків, фінансуються Національною службою здоров’я України.

На соціальний захист в 2021 році планують витратити 736,1 млн грн. Ці гроші передбачені на виплати матеріальної допомоги мешканцям Львівської ОТГ, ветеранам АТО та їхнім родинам, сім’ям Небесної сотні тощо. На компенсацію перевізникам Львова за перевезення пільговиків у бюджеті передбачено 310,5 млн грн.

Культура наступного року отримає 231,3 млн грн на утримання та зарплати працівникам бібліотек усієї ОТГ, музеїв, народних домів, концертних установ, парків «Знесіння» і «Стрийського парку».

На спорт наступного року виділять 132,2 млн грн. Суттєва частина цієї суми передбачена на утримання міських спортивних шкіл та виплату зарплати працівникам цих навчальних закладів. Частину цих грошей виділять на утримання комунального закладу «Клуб ігрових видів спорту» та на спортивні події, які будуть відбуватися у місті.

На житлово-комунальне господарство у 2021 році планують витратити більше 1 млрд грн. Зокрема, 812 млн грн передбачені на благоустрій міста – це прибирання, вуличне освітлення, утримання парків тощо. На вивезення сміття наступного року планують витратити 200 млн грн. Решта грошей передбачені на компенсацію оплати за водопостачання мешканцям зони депресійної лійки, на обслуговування кредитів для молоді та на низку програм у сфері ЖКГ.

Ще 41,9 млн грн планують витратити на відшкодування кредитів на заходи з енергоощадження для ОСББ, на підтримку малого і середнього бізнесу та на програми з залучення інвестицій.

Бюджет розвитку Львова у 2021 році становитиме 2 млрд грн. Бюджет розвитку ще має затвердити сесія міської ради окремою ухвалою під час одного із найближчих засідань. Саме у бюджеті розвитку закладаються кошти на усі реконструкції та ремонти у місті.

Детальніше з бюджетом Львова на 2021 рік можна ознайомитись на офіційному сайті Львівської міської ради.