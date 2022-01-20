У помешканні чоловіка вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату

У Івано-Франківську 35-річний чоловік погрожував підірвати себе разом з 10-річною донькою. Про свій намір він повідомив поліцейським, вимагаючи, щоб до нього прийшла колишня дружина. Поліцейські три години вели перемовини з п'яним чоловіком, щоб зайти в помешкання. Вдалося це зробити, лише після того як до перемовин залучили його товариша, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Інформацію від 35-річного чоловіка про намір підірвати себе разом із 10-річною донькою поліцейські отримали о другій годині ночі четверга, 20 січня. Чоловік повідомив, що замінував двері квартири і вимагав, щоб приїхала його колишня дружина.

«Після тригодинних перемовин із чоловіком, залучивши товариша франківця, поліцейські зайшли у квартиру. У цей час чоловік тримав у руках ніж. Завдяки злагодженим діям його затримали. В результаті ніхто не постраждав. Під час огляду помешкання вибухових пристроїв не виявили, утім вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правопорушника, який був у стані сп`яніння, затримали у порядку ст. 208 ККУ. Поліцейські встановили, що франківець раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.