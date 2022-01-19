Чоловік більше 10 хвилин просидів у крижаній воді

У Івано-Франківську нацгвардійці силою витягли пʼяного чоловіка з річки. Після занурення він більше 10 хвилин просидів у крижаній воді і навіть після того, як опинився на березі не хотів одягатися. Чоловіка, який сидів у річці, побачили випадкові свідки, якій й покликали на допомогу нацгвардійців, що проходили поруч.

Про інцидент, який стався у середу, 19 січня, біля пішохідного моста у мікрорайоні Пасічна, повідомила «Галка». Чоловік прийшов на Бистрицю, зайшов у воду та сидів у річці більше 10 хвилин. В результаті очевидці попросили допомоги у нацгвардійців, які були поблизу. Ті силою витягли чоловіка з води та передали медикам. Чоловік довго не хотів одягатися, візуально нижня частина його тіла вже посиніла.

«Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову. Поблизу якраз знаходився наряд нацгвардійців. Один з бійців кинувся до потерпілого у воду, інші допомогли витягнути чоловіка на берег. Чоловіку надали першу медичну допомогу та почали зігрівати травмованого. Опісля передали медикам», – йдеться у повідомленні прес-служби військової частини.

Зазначимо, що 19 січня на території Івано-Франківської області було визначено 28 офіційних місць для проведення святкування Водохреща. У цих місцях було організоване чергування рятувальних постів. Від управління ДСНС у Івано-Франківській області на постах були присутні 70 рятувальників та 12 одиниць техніки.