Львів'янин знущався зі своєї матері та сестри

Суд виніс вирок 34-річному львів’янину за домашнє насильство над своєю матір’ю та сестрою. Чоловікові присудили реальний термін – 2,5 року тюрми.

Як повідомили у понеділок, 30 травня, в прокуратурі Львівщини, чоловік систематично здійснював домашнє насильство над своєю мамою. Засуджений регулярно вчиняв скандали, під час яких виражався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою своїй матері, неодноразово її бив.

Окрім того, у фігуранта були часті сварки з сестрою, під час однієї з яких він зламав їй руку.

Суд визнав винним 34-річного львів’янина у вчиненні домашнього насильства та умисному нанесенні середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 126-1, ч. 1 ст. 122 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді 2,5 року позбавлення волі.