42-річного мешканця закарпатського села Буковець засудили на 2,2 роки тюрми за домашнє насильство стосовно дружини. Відомо, що у 2021 році чоловік вже був судимий за такий самий злочин, проте тоді суд призначив йому умовне покарання.

Як у четвер, 31 березня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, 42-річний чоловік систематично вдавався до психологічного насильства над дружиною, лаявся на неї, погрожував фізичною розправою та намагався вдарити. Сварки виникали, зокрема, і коли чоловік був п’яним.

Лише за три місяці 2022 року поліцейські зафіксували три випадки домашнього насильства в цій родині. Також відомо, що у жовтні 2021 року, 42-річний закарпатець вже був засуджений за аналогічний злочин, отримавши 2 роки ув’язнення з іспитовим терміном на рік.

«Протягом цього часу він і вдався до рецидиву, тому до максимально можливої міри покарання за домашнє насильство суд приєднав йому і невідбуту частину попереднього покарання», – уточнюють у прес-службі прокуратури.

Суд визнав 42-річного закарпатця винним за ст. 126-1 ККУ (домашнє насильство) та до 2 років 2 місяців позбавлення волі.