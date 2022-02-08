В Одеській області 56-річна жінка сокирою вбила свого чоловіка, з яким вони разом прожили 30 років. Жінка стверджує, що таким чином помстилася чоловікові за домашнє насильство.

Як повідомила у вівторок, 8 лютого, одеська поліція, перед вбивством жінка напоїла чоловіка горілкою, а після вбивства вивезла тіло на сусідське подвір’я.

«Заздалегідь придбавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову, замотала в ковдру і поночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку. Скривавлене тіло односельця виявив вранці власник обійстя і сповістив про це в поліцію», – сказано в повідомленні поліції.

Правоохоронці стверджують, що жінка, яку вони запідозрили у вбивстві, не приховувала, що саме вона вбила чоловіка.

«Громадянка не стала приховувати своєї провини і заявила: помстилася нелюбу за всі образи, що заподіяв впродовж життя», – повідомили поліцейські.

Жінка прожила зі своїм кривдником 30 років. Вони виховали трьох дітей. За інформацією ТСН, через якийсь час вони розлучилися, однак продовжували жити разом, «бо не було куди йти». Потім зійшлися знову.

«Весь цей час чоловік знущався і з неї, і з дітей - про це знало усе село, бо був агресивний і за межами свого дому. Жінка працювала, чоловік – ні. Забирав в неї зароблене – на випивку. І щоразу бив – каже жінка. То ж в якийсь момент зрозуміла – якщо не вона, то він вб'є її», – йдеться в матеріалі ТСН.

Відомо, що суд вже взяв підозрювану у вбивстві під варту. Їй інкримінують умисне вбивство, що загрожує ув’язненням на строк від семи до п’ятнадцяти років.