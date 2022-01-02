Вбивство трапиллось в будинку культури в одному з сіл Миколаївської області

Під час новорічної дискотеки в одному з сіл Миколаївської області 25-річний нетверезий чоловік погрожував своїй знайомій ножем і змушував її до близькості. Жінка вирвала з рук у нападника ніж і вдарила його в живіт. Тепер її підозрюють в умисному вбивстві.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, 1 січня близько 6:00 правоохоронці отримали виклик про ножове поранення у будинку культури, де проводилась дискотека. За попередньою інформацією від поліції, 25-річний нетверезий чоловік чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю.

Намагаючись себе захистити, жінка забрала ніж у нападника і вдарила його в живіт. Від отриманих поранень чоловік помер на місці події.

Поліцейські, які приїхали на виклик, затримали жінку, відвезли її у райвідділ і відкрили проти неї кримінальне провадження. Мешканку Миколаївщини підозрюють в умисному вбивстві. Невдовзі суд має обрати жінці запобіжний захід.

Додамо, що у Кримінальному Кодексі України є стаття 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця». Однак поліція відкрила провадження за важчою статтею 115 (умисне вбивство).