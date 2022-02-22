Нетверезий порушник кілька разів вдарив металевою палицею по автомобілю

Мешканця селища Гоща на Рівненщині засудили до умовного покарання за опір поліцейським, однак він має повністю компенсувати вартість побитого службового автомобіля. Коли екіпаж прибув на виклик жінки, яка поскаржилася на побиття сусідки її сином, чоловік накинувся на поліцейських і потрощив палицею їхній автомобіль. На суді визнав свою провину й погодився оплатити ремонт, але розповідати про обставини події відмовився.

У листопаді 2021 року екіпаж патрульної поліції Гощанського відділення одержав виклик від мешканки Гощі про вчинення сусідом фізичного насильства щодо його матері. Поспілкуватися з 39-річним правопорушником правоохоронцям не вдалося, бо п’яний чоловік лаявся й розмахував двометровою металевою трубою, намагаючись вдарити їх. На зауваження не реагував, а коли до нього застосували балончик зі сльозогінним газом, розлютився ще більше й почав бити трубою припарковане біля воріт службове авто. Поліцейські викликали на підмогу ще один екіпаж, а до агресивного дебошира, який продовжував лаятися та погрожувати, застосували гумовий кийок та кайданки.

На суді обвинувачений Олександр Наконечний з усім погодився і підтвердив, що саме так і було, повністю визнав заявлений поліцією цивільний позов. Однак свідчити відмовився. Управління поліції у Рівненській області заявило позов на вартість ремонту пошкодженого автомобіля в сумі 13594 грн.

За злісний опір працівникам поліції суддя Гощанського райсуду Петро Тишкун у лютому засудив Олександра Наконечного до одного року позбавлення волі умовно зі сплатою поліції вартості ремонту автомобіля. Засуджений також має сплатити 2059 грн за експертизу.