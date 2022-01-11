П'яний 36-річний львів'янин спершу побив свою матір, а коли на виклик приїхали поліцейські, то дебошир напав на одного з них.

Як повідомила прес-служба поліції, інцидент трапився на вул. Чигиринський, у понеділок, 10 січня. Близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі багатоповерхівки на вул.Чигиринський п'яний син б'є свою матір. На виклик виїхали поліцейські мобільної групи з реагування на вчинення домашнього насильства.

На місці поліція встановила, що п'яний чоловік сам спричинив сварку з матір'ю і кілька разів вдарив жінку. У присутності правоохоронців львів'янин поводився неадекватно та агресивно, на зауваження не реагував. Натомість раптово накинувся на одного з поліцейських і кілька разів його вдарив.

За скоєне 36-річному львів’янину, який і вчинив насильство щодо своєї матері, і завдав тілесних ушкоджень поліцейському, загрожує до п’яти років позбавлення волі.