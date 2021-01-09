27-річний чоловік чинив опір під час затримання та вкус патрульного за стегно

Приїхавши на виклик у суботу, 9 січня, у квартиру на вулиці Китайській, поліцейські помітили на столі у кімнаті речовину схожу на наркотики. Правоохоронці попередили мешканця квартири, що зараз викличуть слідчих, а порошкоподібну суміш вилучать. На це 27-річний чоловік зреагував агресивно і вкусив патрульного за стегно, повідомили у поліції.

Близько 11:00 до поліції зателефонувала жінка і викликала додому поліцію, бо знайшла у кімнаті свого сина наркотичні речовини. Приїхавши на місце, на вул. Китайську, поліцейські застали у кімнаті 27-річного чоловіка безлад, а сам він поводився агресивно. На столі поліцейські помітили згорток з білим порошком, ймовірно наркотичного походження.

Патрульні попередили чоловіка, що зараз викличуть слідчих, аби ті вилучили підозрілу речовину. Почувши це чоловік почав погрожувати поліцейським фізичною розправою та лаятися. Він також намагався напасти на поліцейських.

Вдома у затриманого був безлад, а на столі лежав згорток з білою порошкоподібною речовиною (фото поліції)

Патрульні вирішили затримати 27-річного хулігана, однак той почав чинити опір та відбиватися руками, ногами та головою. Ба більше чоловік вкусив патрульного за ногу. Пізніше медики діагностували у правоохоронця забій ноги та кусану рану стегна.

Агресивного львів’янина таки затримали та відправили у Личаківський відділок поліції. Тепер йому загрожує до п’яти років ув’язнення або обмеження волі за умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень.