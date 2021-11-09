Суд ув'язнив на два роки львів’янина, який покусав поліцейського
Данило Карпов напав на патрульного під час затримання
Залізничний районний суд ув’язнив львів’янина за напад на поліцейського. Данило Карпов під час конфлікту з патрульним вкусив його за плече. За це він отримав понад два роки реального терміну у тюрмі.
Як вказано у вироку суду, інцидент трапився 4 липня о 21:00 на вул. Роксоляни у Львові. Патрульних на місце викликала матір Данила Карпова. Патрульні приїхали на виклик громадянки і почали спілкуватися з її сином Карповим, який перебував у нетверезому стані. Під час спілкування з інспектором поліції Карпов почав грубо висловлюватись до нього і матюкатись. Коли патрульні спробували затримати порушника, він вкусив одного з них у плече.
Патрульний поліцейський після інциденту пройшов експертизу, яка виявила у нього на плечі садно – це вважається легким тілесним ушкодженням. Таким чином Данила Карпова звинуватили в умисному нанесенні поліцейському побоїв.
2 листопада цю справу розглянула суддя Галина Пилип'юк. Під час засідання суду Данило Карпов визнав свою провину і заявив, що діяв під впливом алкоголю.
Суддя взяла до уваги щире каяття Данила Карпова. Окрім того, суд звернув увагу на те, що Карпов був судимий за крадіжку в лютому 2021 році і ще не до кінця відбув умовне покарання. Таким чином за напад на поліцейського чоловікові присудили 2 роки і 3 місяці тюрми. На цей вирок ще можна подати апеляційну скаргу.