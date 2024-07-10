На Буковині суд ув’язнив 43-річного місцевого мешканця на 15 років тюрми за систематичне розбещення та ґвалтування чотирьох дітей. Розпусні дії він знімав на мобільний телефон, а записи показував дітям.

Як повідомила Чернівецька обласна прокуратура, правоохоронці довели вину жителя Чернівців у зґвалтуванні та розбещенні дітей, а також розповсюдженні серед неповнолітніх зображень та відеопродукції порнографічного характеру, виготовленні, розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 та ч. 4 ст. 301-1 КК України).

43-річного буковинця засуджено до 15 років позбавлення волі. Він неодноразово вчиняв розпусні дії щодо двох неповнолітніх падчерок та двох рідних малолітніх дітей. Розпусні дії він фільмував на мобільний телефон, зберігав та надалі показував дітям. Також доведено, що чоловік систематично примушував неповнолітніх доньок своєї співмешканки та свою рідну доньку до статевих зносин, які теж фільмував та зберігав записи.