Подія сталася в одному з сіл Мукачівського району

На Закарпатті підлітка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень та зґвалтуванні жительки Мукачівського району. 16-річний хлопець зізнався у скоєному, йому обиратимуть запобіжний захід.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 15 жовтня, про те, що неповнолітній односелець побив 62-річну жительку Мукачівщини, повідомила донька потерпілої 5 жовтня. Того ж дня підозрюваного затримали.

«Через кілька днів потерпіла повідомила поліцейським додаткові обставини події. Вона заявила, що відносно неї було вчинено дії сексуального характеру – зловмисник зґвалтував жінку. Під час повторного опитування 16-річний хлопець зізнався правоохоронцям у скоєному», – зазначили у поліції.

Неповнолітньому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – нанесенні легких тілесних ушкоджень та зґвалтуванні. Суд обиратиме закарпатцю запобіжний захід, за скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення.