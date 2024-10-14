Подія сталася в одному з сіл Мукачівського району

В одному з сіл Мукачівського району 19-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчинку. Кримінальну справу передали до суду, підлітку загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 жовтня, подія сталася у квітні 2024 року. Дитина розповіла правоохоронцям, що постраждала від сексуального насильства. Ґвалтівником виявився 19-річний односелець дівчинки.

«Поліцейські оперативно затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років», – розповіли у поліції.

Обвинувачений наразі перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.