У вівторок, 9 грудня, поблизу Львова 16-річний водій автомобіля Ford Kuga на смерть збив велосипедиста. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 18:30, в селі Волиця, на дорозі Рава-Руська – Великі Мости. 16-річний водій Ford Kuga наїхав на 62-річного велосипедиста, який раптово виїхав на смугу зустрічного руху.

У результаті ДТП велосипедист помер на місці. Обставини інциденту встановлюються.