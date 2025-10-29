Переправники організували втечу військового

На Львівщині департамент військової контррозвідки СБУ спільно з поліцією і спецпрокуратурою у сфері оборони Західного регіону викрили трьох спільників, які організували для військовослужбовців канал втечі за кордон.

Як повідомили у середу, 29 жовтня, у спецпрокуратурі у сфері оборони, організаторами схеми виявилися 31-річний житель Шептицького району та двоє його спільників віком 31 і 48 років.

«За даними слідства, вказані особи розробили детальний план втечі для військовослужбовця, який проходив службу у Чернівецькій області. Вони забезпечили йому незаконне залишення місця служби, проживання у Львові та подальше транспортування до точки перетину державного кордону в обхід блокпостів. Сам перехід мав відбутися в межах пункту пропуску на Львівщині», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Учасників схеми затримали після передачі грошей

Вартість послуги становила 47 тис. грн та 11 тис. доларів. Після передачі грошей організатора схеми та його спільників затримали, їм повідомили підозри за незаконне переправлення через кордон.