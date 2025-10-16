Групу переправників затримали на Закарпатті

Поліцейські Львівщини затримали організатора та двох співучасників схеми переправлення ухилянтів до Румунії поза пунктами пропуску на Закарпатті. Одним із учасників схеми виявився військовий, який самовільно залишив місце служби. За свої послуги переправники брали 7-8 тис. доларів з клієнта.

Як повідомили у четвер, 16 жовтня, в поліції Львівщини, організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків з України на територію Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску троє мешканців Закарпатської області – 54-річний організатор, 49-річний спільник та його 51-річна цивільна дружина.

«Зловмисники розробляли детальні плани та маршрути для незаконного перетину кордону, надавали клієнтам інструкції щодо порядку дій під час переходу на територію сусідньої держави, організували їм проживання на Закарпатті, а також доставку кількома транспортними засобами в обхід блокпостів до точки перетину на кордоні», – повідомили в поліції.

Вартість такої послуги становила від 7 до 8 тис. доларів.

Переправників затримали під час одержання грошей

9 жовтня правоохоронці затримали організатора схеми на території Закарпатської області після одержання ним 4 тис. (частини обумовлених грошей) та 8 тис. доларів від клієнтів. Спільників також затримали. Під час обшуків у фігурантів вилучили автомобіль, який вони використовували для протиправної діяльності, засоби зв’язку, чорнові записи та інші речові докази. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, схему організували двоє цивільних та військовий у СЗЧ.

Затриманим повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.