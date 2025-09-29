Організатором виявився 37-річний житель Хмельниччини, його затримали

Поліцейські Львівщини затримали 37-річного жителя Хмельницької області та 29-річного мешканця Чернівецької області, які за 11 тис. доларів взялися організувати військовозобов’язаному втечу до Румунії поза межами пунктів пропуску. Ще одного співучасника схеми затримали раніше.

Як повідомили в понеділок, 29 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, організатором схеми виявився 37-річний житель Хмельниччини, який залучив двох знайомих.

«Згідно із заздалегідь розробленим планом клієнта зі Львова мали перевезти в об’їзд блокпостів у Чернівецьку область. Для конспірації спільники п’ять разів змінювали авто та спершу завезли військовозобов’язаного у Хмельницьку область, потім – у Тернопільську і лише після цього у Чернівецьку. Звідти його уже доставили до пункту відправки – за 30 км від держкордону України з Румунією», – розповіли в прокуратурі.

Вартість своїх послуг учасники схеми оцінили в 11 тис. доларів.

Поліцейські затримали трьох учасників схеми переправлення ухилянтів

Одного з учасників схеми, мешканця Чернівецької області, затримали раніше. 37-річний організатор з Хмельниччини та 29-річний мешканець Чернівецької області переховувалися від слідства, проте їх теж затримали.

Усім трьом повідомили про підозру у незаконному переправленні через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.