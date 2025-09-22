Викладача затримали під час передачі грошей за вступ

СБУ затримала викладача фахового коледжу Львівського національного університету природокористування за організацію схеми для ухилянтів. За версією слідства, за хабарі викладач посприяв у зарахуванні до навчального закладу близько 40 чоловіків призовного віку.

Як повідомили у понеділок, 22 вересня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, викладач коледжу гарантував вплив на посадовців навчального закладу для зарахування конкретного вступника на денну форму навчання. Таким чином чоловіки віком від 25 років мали можливість отримати відстрочку від мобілізації. Свою допомогу викладач оцінив у 12 тис. грн з одного абітурієнта.

За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було зараховано близько 40 чоловіків призовного віку. Під час обшуків у помешканні та за місцем роботи підозрюваного правоохоронці виявили докази його протиправної діяльності.

Викладача історії затримали на гарячому під час одержання грошей

«Окрім цього до послуг підозрюваного входив “супровід” таких студентів: за грошову винагороду вони без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові та екзаменаційні роботи. Таким чином “клієнти” уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий період часу», – розповіли в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру в зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. За інформацією ZAXID.NET, підозру оголосили 35-річному викладачу історії Львівського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Встановлюють інших можливих учасників схеми.