Керівник та начальник охорони лісокомбінату організували схему бронювання ухилянтів

СБУ спільно з поліцейськими викрили керівника держпідприємства «Львівський військовий лісокомбінат» Олега Симаку за оформлення фіктивного бронювання військовозобов’язаним. Співорганізатором схеми виявився начальних охорони підприємства.

Як повідомили у четвер, 11 вересня, в СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, організаторами схеми для ухилянтів виявилися керівник держпідприємства та начальник охорони, які фіктивно працевлаштували чоловіків призовного віку, аби ті отримали «бронь».

За версією правоохоронців, за такою схемою протягом 2024-2025 років керівники лісокомбінату оформили на роботу трьох ухилянтів, зокрема, родича одного з організаторів. Ухилянтів працевлаштували на посади юрисконсульта, старшого інспектора з кадрів та головного економіста.

«Попри те, що новопризначені працівники на робочих місцях не з’являлися, їм систематично нараховувалась зарплата. Ці кошти привласнювало керівництво, завдавши держпідприємству збитків на понад 365 тис. грн», – розповіли в СБУ.

Підозри отримали керівник лісокомбінату та начальник охорони

Обом фігурантам повідомили про підозру. Керівник підприємства підозюється в розтраті майна та службовому підробленні (за ч.4 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.366 ККУ), начальник охорони – у розтраті майна (ч.ч.4,5 ст.27 та ч.4 ст.191 ККУ). За даними ZAXID.NET, схему викрили у ДП «Львівський військовий лісокомбінат», який перебуває у стані припинення. Підозру отримав голова комісії з припинення Олег Симака.

Посадовців відсторонили від посад. Суд обрав їм запобіжні заходи: одному домашній арешт, іншому – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 240 тис. грн. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до оборудки.