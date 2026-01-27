Посадовців затримали під час отримання частини неправомірної вигоди

Працівники Державного бюро розслідувань у вівторок, 27 січня, повідомили про викриття чиновників однієї з районних державних адміністрацій Києва, які організували схему заробітку на соціально вразливих людях.

Слідчі встановили, що посадовці підшуковували людей з інвалідністю або психічними розладами, які не мали близьких родичів і проживали у власному житлі. Згодом вони продавали опікунство над ними військовозобов’язаним чоловікам.

«Без відома самих недієздатних громадян посадовці ініціювали процедуру оформлення над ними опікунства. Опікунами призначали “клієнтів” схеми – чоловіків призовного віку, які за гроші прагнули уникнути мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Послуги чиновників коштували 10 тис. доларів, за цю суму вони обіцяли повний супровід, який включав погодження рішень і призначення опікуном, навіть за відсутності реального догляду та повний пакет необхідних документів. Також за додаткову плату працівники адміністрації сприяли у довічному влаштуванні недієздатної людини до лікувального закладу. У такому разі опікун отримував доступ до її квартири та майна, а в перспективі – можливість оформлення житла у власність після смерті підопічного.

Наразі детективи задокументували два випадки, однак наголошують, що їх було значно більше.

«Посадовців затримали під час отримання частини неправомірної вигоди – 3 тисяч доларів. Трьом чиновникам повідомили про підозру», – додали у ДБР.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави майже у два млн грн.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки на Рівненщині, який організовував незаконну втечу мобілізованих з полігону за 3 тис. доларів.