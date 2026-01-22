Подружжя намагалося перетнути кордон через пункт пропуску «Рава-Руська»

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок Сергію Гладишу, який уклав фіктивний шлюб зі своєю падчеркою з II групою інвалідності для втечі за кордон. Суд призначив йому один рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, 12 грудня 2025 року через застосунок «Дія» чоловік подав заяву онлайн для реєстрації фіктивного шлюбу з падчеркою. Згодом, для того щоб отримати свідоцтво про реєстрацію шлюбу, пара звернулась до Запорізького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одеса.

17 січня 2025 року подружжя намагалось перетнути кордон через пункт пропуску «Рава-Руська», що на Львівщині. Як підставу для перетину кордону пара надала прикордонникам фіктивне свідоцтво про шлюб та посвідчення жінки про інвалідність II групи.

На суді Сергій Гладиш визнав свою вину повністю та пояснив, що його рідне місто перебуває під постійними обстрілами, і тому він вирішив виїхати за кордон разом із сім’єю.

Суддя Роман Ясиновський визнав Сергія Гладиша винним у незаконному переправленні через кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте суд звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання і призначив йому іспитовий строк на один рік. Вирок може бути оскаржений.