Через морози та сніг понад 60 шкіл Буковини перейшли на дистанційне навчання
Також відвідування призупинили в 45 дитсадках
У понад 60 школах Чернівецької області навчання перевели на дистанційну форму. Зробили це через сніг та морози. Окрім того, до закладів важко добиратися, адже не завжди шкільні автобуси можуть доїхати в села. Деякі садки області також призупинили свою роботу. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації у четвер, 15 січня.
Загалом, дистанційне навчання запровадили у 63 школах 16 громад області:
- Брусницька;
- Вижницька;
- Клішковецька;
- три школи у Хотинській;
- Магальська;
- одна школа у Ванчиковецькій;
- Петровецька;
- Волоківська;
- Герцаївська;
- Глибоцька;
- Острицька;
- Тарашанська;
- одна школа у Чагорській;
- Тереблеченська;
- Вікнянська;
- Заставнівська.
Окрім цього, дистанційно навчаються учні у трьох школах Чернівців – Буковинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, Чернівецьких спеціальних школах № 3 та №4. Онлайн-навчання запровадили і у Вижницькій спеціалізованій школі. Ще у 32 школах діти перебувають на канікулах, а у 236 – очне чи змішане навчання.
Частина дитсадків також призупинили відвідування. Це 44 заклади в 10 громадах області:
- Брусницькій,
- Вашківецькій,
- Вижницькій,
- Мамалигівській,
- Лівинецькій,
- Ванчиковецькій,
- Петровецькій,
- Волоківській,
- Глибоцькій,
- Карапчівській,
- Тарашанській.
Загалом, 310 дитячих садків працюють у звичному режимі, ще дев’ять – у змішаній формі. Водночас більшість закладів професійної, вищої та фахової передвищої освіти перебувають на канікулах.