Ще три школи навчаються дистанційно в Чернівцях

У понад 60 школах Чернівецької області навчання перевели на дистанційну форму. Зробили це через сніг та морози. Окрім того, до закладів важко добиратися, адже не завжди шкільні автобуси можуть доїхати в села. Деякі садки області також призупинили свою роботу. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації у четвер, 15 січня.

Загалом, дистанційне навчання запровадили у 63 школах 16 громад області:

Брусницька;

Вижницька;

Клішковецька;

три школи у Хотинській;

Магальська;

одна школа у Ванчиковецькій;

Петровецька;

Волоківська;

Герцаївська;

Глибоцька;

Острицька;

Тарашанська;

одна школа у Чагорській;

Тереблеченська;

Вікнянська;

Заставнівська.

Окрім цього, дистанційно навчаються учні у трьох школах Чернівців – Буковинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, Чернівецьких спеціальних школах № 3 та №4. Онлайн-навчання запровадили і у Вижницькій спеціалізованій школі. Ще у 32 школах діти перебувають на канікулах, а у 236 – очне чи змішане навчання.

Частина дитсадків також призупинили відвідування. Це 44 заклади в 10 громадах області:

Брусницькій,

Вашківецькій,

Вижницькій,

Мамалигівській,

Лівинецькій,

Ванчиковецькій,

Петровецькій,

Волоківській,

Глибоцькій,

Карапчівській,

Тарашанській.

Загалом, 310 дитячих садків працюють у звичному режимі, ще дев’ять – у змішаній формі. Водночас більшість закладів професійної, вищої та фахової передвищої освіти перебувають на канікулах.