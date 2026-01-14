Раніше вихователі отримували мінімальну зарплату

У Чернівцях на засіданні виконавчого комітету погодили підвищення зарплати вихователям дошкільних закладів громади. Щомісяця кожен освітній працівник дитсадків отримуватиме 1300 грн до основної заробітної плати. Виплачувати гроші почнуть з січня 2026 року.

За рішенням виконавчого комітету Чернівецької міськради педагоги дитсадків громади отримуватимуть доплату 1300 гривень щомісяця протягом 2026 року за роботу у несприятливих умовах.

Раніше вихователі отримали мінімальну зарплату в розмірі 8000 та додатково – премії, надбавки за вислугу років. Тепер до платні додадуть ще надбавку від Чернівецької міськради. У проєкті рішення виконкому також зазначили, що доплату виплачуватимуть пропорційно, залежно від відпрацьованого часу. На неї можуть розраховувати вихователі, які працюють на постійному місці роботи або ж за сумісництвом, а також працівники, які заміняють вихователів, що перебувають у декретній відпустці.

Загалом у Чернівецькій громаді є близько 60 дошкільних закладів. Це як окремі дитсадочки, так і структурні підрозділи при загальноосвітніх школах.