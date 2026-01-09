Пільги для соціальних категорій також зберегли

У Чернівцях для батьків дошкільнят зменшила плату за харчування. У середньому жителі міста платитимуть на 130-170 грн менше за місяць, аніж було раніше. Відповідне рішення прийняли на сесії Чернівецької міської ради.

У дитсадках Чернівецької громади з початку 2026 року зменшився відсоток оплати батьків за харчування дітей, повідомило управління освіти Чернівецької міськради. Зокрема, з 2026 року з міського бюджету оплачуватимуть 40% від вартості харчування дошкільнят, а батьки платитимуть 60% вартості. До грудня 2025 року чернівчани оплачували 70% від вартості харчування.

У закладах дошкільної освіти діти харчуються тричі на день. Вартість страв – різна. Повна вартість для дітей раннього та молодшого віку складає 66 грн на день, а для дітей середнього та старшого віку – 87 грн на день. Якщо раніше батьки в місяць оплачували 924 грн за молодшу групу та 1218 грн за старшу, то з 2026 року оплачуватимуть – 792 грн і 1044 грн відповідно. Різниця у вартості становить для молодшої групи – 132 грн, а для старшої – 174 грн.

Загалом, вартість харчування для дітей раннього та молодшого віку становитиме 39.60 грн (60%) на день, а для дітей середнього та старшого віку – 52.20 грн (60%) на день. Також зберегли всі пільги – для дітей учасників бойових дій, дітей ВПО, багатодітних родин харчування буде безкоштовним.