Уряд готує постанову про підвищення посадових окладів

В Україні педагогам закладів дошкільної освіти планують підвищити посадові оклади на 30%. Про це повідомляє «Освіторія» з посиланням на заступницю міністра освіти Анастасію Коновалову.

Зараз уряд готує постанову про підвищення посадових окладів, зміни проходять погодження в різних міністерствах і мають набрати чинності з 2026 року.

«Це ще не та зарплата, на яку заслуговує людина, яка відповідає за життя, здоров’я та розвиток дітей, але це крок у правильному напрямі», – додала Анастасія Коновалова.

Раніше в інтерв’ю «Новій українській школі» заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова розповіла, що зараз зарплата вихователів у дитячих садках становить 8 тис. грн.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що підвищення зарплати для усіх ланок освіти є важливим викликом і це має бути прив’язне до зростання зарплати вчителів у школах. Нагадаємо, що у 2026 році зарплату вчителів планують збільшити на 50%.