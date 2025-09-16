Зарплата педагогічних працівників має зрости на 50% двома етапами

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік, передбачивши гроші на підвищення зарплат вчителям. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Проєкт держбюджету передали на розгляд Верховній Раді.

На освіту в проєкті державного бюджету на 2026 рік заклали 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж було у 2025 році. Очікується, що зарплата педагогічних працівників має зрости на 50% двома етапами.

Як збільшиться зарплата педагогічних працівників у 2026 році:

Із 1 січня 2026 року – зросте на 30%

Із 1 вересня 2026 року – ще на 20%

Проєкт держбюджету також передбачає безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026, а також підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

Відповідно до документа, видатки України у 2026 році становитимуть 4,8 трлн гривень (на 415 млрд грн більше, ніж у 2025). Водночас очікується, що дохід країни становитиме 2 трлн 826 млрд грн, що на 18,8% більше, ніж минулого року. Потреба у зовнішньому фінансуванні складає 2 трлн 79 млрд грн.