За участь у злочинному зібранні кримінальним авторитетам загрожує до 12 років тюрми

На Волині двом кримінальним авторитетам повідомили підозри за проведення так званої «сходки» у Маневицькій виправній колонії. Один з них – в'язень Маневицької колонії, а інший – так званий «злодій у законі» на прізвисько Дато Ланчхутський. Зустріч зловмисники провели в режимі відеоконференції, на ній обговорювали, як розподілити вплив у виправних закладах.

Як встановило слідство, зустріч відбулась 13 вересня 2022 року. Тоді ув'язнений «Маневицької виправної колонії», який перебуває в статусі наглядача за виправним закладом, запросив до участі в зібранні в режимі відеоконференції «злодія в законі».

У прес-службі поліції Волині повідомляють, що на зустрічі «злодій в законі» виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом особу та заборонити їй брати участь у «справах».

Також уточнили, що так званий «злодій в законі» – це 52-річний уродженець Грузії, який був «коронований» в 2020 році. В кримінальному світі його ім'я – «Дато Ланчхутський». Його батько також має найвищий статус у злочинній ієрархії.

Про вручення підозр двом чоловікам стало відомо в четвер, 23 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Двом громадянам повідомлено про підозру в організації та участі у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу, з використанням засобів зв’язку (ч.1 ст. 255-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що покарання за цією статтею передбачає від семи до дванадцяти років тюрми з конфіскацією майна.