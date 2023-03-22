В'язні ділили вплив і гроші, отримані від криміналітету

Шістьом в’язням, які зараз відбувають покарання у тюрмі в Ужгороді, оголосили про підозру у поширенні злочинного впливу та проведенні «сходок». Відомо, що очолював групу 43-річний мукачівець Євген Дребітко на прізвисько «Білий», який залучив до злочинної діяльності ще п’ятьох в’язнів – чотирьох закарпатців та одного кримчанина. Усі чоловіки судимі та наразі відбувають покарання за вбивства та розбійні напади. За даними слідства, в’язні проводили так звані «сходки», розподіляли вплив, а також ділились грішми, отриманими від криміналітету. За скоєне усім загрожує від 12 до 15 років ув’язнення.

Як у середу, 22 березня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, 43-річний раніше судимий мукачівець, перебуваючи в установі виконання покарань в Ужгороді, поширював злочинний вплив та організовував «сходки».

«Обговорювалося там, зокрема, і постачання на територію УВП заборонених предметів. Кілька таких «зустрічей» відбулися протягом грудня 2022 року – лютого 2023 року», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці жодних прізвищ ув'язнених не називають, проте, за інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, організатор групи – 43-річний мукачівець Євген Дребітко на прізвисько «Білий», який мав статус «смотрящого» і неодноразово був фігурантом кримінальних справ. Як повідомляв ZAXID.NET, восени 2020 року Євгена Дребітка засудили до чотирьох років ув'язнення за вимагання, також він був одним із затриманих на посту поліції у Нижніх Воротах на початку лютого після стрілянини у Мукачеві. Крім того, Євген Дребітко та ще кілька ув'язнених, яким зараз оголосили про підозру, були фігурантами скандалу із застіллями в ужгородському СІЗО.

Фото: Віталій Глагола/Telegram

У прес-службі прокуратури уточнюють, що підозрювані перебувають під вартою вже не перший рік і кожен з них має певний «високий статус» у кримінальному світі. Це – чоловіки віком від 21 до 44 років, більшість із яких закарпатці, є також уродженець Криму. Їх обвинувачують у розбійних нападах та інших злочинах, зокрема двох – за фактом замаху і вчинення умисного вбивства.

За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, організатор і керівник злочинної групи раніше мав статус «смотрящого» за регіоном. До його сфери впливу входила організація азартних ігор та злочинних сходок, де обговорювалися фінансові питання. Під час обшуків у чоловіків вилучили чорнові записи, наркотики, телефони та інші речові докази.

Кримінальному авторитету повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 ККУ (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 1 ст. 255-2 ККУ (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні). П’ятьом його спільникам – за ч. 1 ст. 255-2 ККУ. Організатору може загрожувати до 15 років, а його спільникам – до 12 років позбавлення волі.