Мукачівський суд у четвер, 24 вересня засудив місцевого кримінального авторитета Євгена Дребітка на прізвисько «Білий» до чотирьох років в’язниці за вимагання, повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола. Разом з Дребітком суд засудив до трьох років в’язниці інших учасників злочинної групи, до якої входив Дребітко.

Як повідомив Глагола, 19 березня працівники СБУ затримали «на гарячому» членів угруповання, які вимагали кошти у мешканця Закарпаття за неіснуючий борг. Засуджені застосовували при вимаганні фізичну силу, а також погрожували вбивством.

Також Дребітко був одним із затриманих на посту поліції у Нижніх Воротах на початку лютого після стрілянини у Мукачеві. Тоді суд визначив йому запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, але Дребітко вніс заставу в 315 тис. грн і вийшов із СІЗО.

Крім того, як зауважив Глагола, Євген Дребітко відомий закарпатцям історією «гуляння в ужгородському СІЗО із алкоголем і хамоном» – він є фігурантом більшості цих фото.

Нагадаємо, що після лютневої стрілянини в Мукачеві, у місто ввели додаткові сили Національної гвардії.