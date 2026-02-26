Лише 10 із 63 зареєстрованих учасників слухань підтримали ДПТ

В Івано-Франківську відбулися громадські слухання щодо внесення змін до детального плану території у межах вулиць Хіміків і Целевича. Зміни передбачають створення парку, будівництва церкви, школи і дитсадка в районі моста-довгобуду на Пасічній. Однак більшість мешканців виступили проти забудови прибережної зони й запропонували передати 8 га під парк, передає «Суспільне».

Основний детальний план цієї території затвердили ще у 2018 році. Пропоновані зміни стосуються території 8 га зеленої зони річки Бистриця, поблизу моста-довгобуду на Пасічну, в районі вулиць Хіміків та Юліана Целевича. Зміни до ДПТ передбачають облаштування парку на 2 га, будівництво школи на 600 учнів і дитсадка на 240 дітей. Поруч запланували паркінг на 148 автомобілів.

Крім цього, на території ДПТ планують збудувати церкву. Власне, цей об’єкт і викликав найбільше суперечок на громадських слуханнях, які відбулися 24 лютого. Як повідомляє «Суспільне», на слуханнях зареєструвались 63 учасники, які запропонували замість будівництва навчальних закладів і церкви віддати всі 8 га під зелену зону.

Зокрема, мешканець будинку на вул. Хіміків Андрій Ганоцький зауважив, що розміщення дитсадка й школи між двома дорогами з насиченим автотрафіком є невдалим рішенням. Крім цього, нове будівництво стимулюватиме зростання трафіку. Також розробник ДПТ Іван Саміла не надав інформації про те, чи можна буде розмістити укриття в освітніх закладах і чи дозволять підземні роботи ґрунти вздовж річки.

Частина учасників слухань виступили проти будівництва церкви. Мешканка району Наталія Возняк зауважила, що в цьому мікрорайоні вже є чимало церков.

«Ви вважаєте, що в цьому районі і місті загалом замало церков? Я ходжу до церкви, я не атеїст, не “антихрист”. Але я не вважаю, що в нашому місті не вистачає церков. Якщо в нас так багато вірян, можна збільшити кількість богослужінь в одній церкві», – звернулася Наталія Возняк до настоятеля каплиці на вул. Хіміків, отця Романа Терлецького.

Вона додала, що замість нової церкви у місті варто було б збудувати, до прикладу, новий музей, льодову арену, аквапарк чи спорткомплекс. Отець Роман Терлецький відповів, що храм на Пасічній задуманий ще задовго до розробки детального плану, а ділянку під церкву площею 1000 м² міськрада безкоштовно надала парафії на постійне користування у 2018 році.

«Ви могли придбати ділянку й робити на ній все, що хочете. Але фактично – це комунальна ділянка, й ви зобов’язані узгоджувати з людьми, що ви хочете там робити», – сказала учасниця слухань Дар’я Нагорна.

У підсумку 29 людей проголосували проти пропонованої версії детального плану та підтримали ідею облаштування зеленої зони на всій території. За детальний план, що передбачає будівництво школи, дитсадка, церкви й скверу, проголосували 10 людей.