В Івано-Франківську триває громадське обговорення проєкту змін до детального плану території для розміщення парку, будівництва церкви, школи та дитячого садка вздовж дамби річки Бистриця-Солотвинська. Схему планування території Департамент містобудування та архітектури оприлюднив у п’ятницю, 13 лютого.

Йдеться про територію поблизу моста-довгобуду на Пасічну, в районі вулиць Хіміків та Юліана Целевича. ДПТ розробили для 8 га зеленої зони на березі річки.

На двох гектарах планують облаштувати парк та побудувати церкву, ще 2,5 га відведуть для розміщення школи і дитсадка. Проєктанти підрахували, що у 22 класах школи зможуть вчитися 600 учнів, а ДНЗ відвідувати 240 дітей. Також містобудівною документацією передбачено зведення паркінгу на 148 автомобілів.

Планування нової території (натисніть для збільшення)

Зміни до ДПТ готувало Архітектурно-планувальне бюро Івано-Франківської міської ради на підставі рішення сесії від 12 грудня 2025 року. Пропозиції до проєкту можна подати в Департамент містобудування та архітектури до 16 березня 2026 року. Громадські слухання розпочнуться 24 лютого в конгрес-центрі Палацу Потоцьких.