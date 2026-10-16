Артема Кирюшина оголосили у міжнародний розшук у січні 2026 року

В Іспанії затримали 40-річного жителя Київщини Артема Кирюшина, якого підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, а також заволодінні понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську.

Йдеться про схему, яка діяла упродовж опалювальних сезонів 2021–2023 років. Кирюшин, який є власником низки компаній та об’єктів у сфері енергетики, створив дві афілійовані фірми та через них орендував близько 25% теплогенеруючих та теплопостачальних потужностей Івано-Франківська.

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Підконтрольні структури укладали між собою договори оренди та суборенди одного й того самого теплогенеруючого обладнання і теплових мереж. Витрати за цими угодами включали до тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, які сплачували кінцеві споживачі. Крім того, під час формування тарифів зловмисники приховували реальні втрати тепла в мережах, через що мешканці міста недоотримували тепло та переплачували за ненадані послуги

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«Загалом бюджету Івано-Франківська завдано понад 71 млн грн збитків, а мешканці міста сплачували за тепло, якого фактично не отримували», – розповіли в Офісі генпрокурора у п’ятницю, 16 жовтня.

Артем Кирюшин виїхав з України у червні 2025 року. У грудні 2025 року йому заочно оголосили підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах, а в січні 2026 року – у створенні та керівництві злочинною організацією і внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Що відомо про Артема Кирюшина

Артем Кирюшин народився 11 березня 1986 року у Києві. Вищу освіту здобув у КНУ імені Тараса Шевченка. У 2014 році невдало балотувався самовисуванцем у депутати Верховної Ради. У 2015 році заснував енергетичну компанію Ligret, яка займається продажем когенераційних установок, систем зберігання енергії для підприємств інфраструктури та муніципальних об’єктів.

За даними аналітичної системи Youcontrol, бізнесмен пов’язаний з десятками компаній в різних галузях, зареєстрованих у Києві та Івано-Франківську.

22 січня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук, а 14 жовтня затримали в Іспанії. Наразі прокурори готують запит щодо екстрадиції Кирюшина в Україну. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.