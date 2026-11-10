Під час обшуків у 47-річного бізнесмена знайшли тераріум із живим крокодилом

Поліція провела обшуки в межах розслідування розкрадання бюджетних грошей під час будівництва захисних споруд на енергооб’єктах Київщини. Йдеться про можливе завищення вартості матеріалів. За попередніми підрахунками, різниця в цінах могла сягнути близько 20,8 млн грн.

На світлинах з обшуків в одного з фігурантів справи, які опублікував колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко, видно маєток із басейном, Rolls-Royce, живого крокодила й розкішні інтер’єри з позолотою. Журналісти встановили, що це майно належить бізнесмену з Дніпра – Владиславу Соколову.

ZAXID.NET розповідає все, що відомо про 47-річного Владислава Соколова, вдома в якого знайшли тераріум із живим крокодилом.

Що відомо про Владислава Соколова?

Бізнесмен Владислав Соколов родом із Луганська. Він народився 21 квітня 1979 року, але жив і працював у Дніпрі, зокрема у сфері торгівлі металопродукцією. У 2015 році чоловік обіймав посаду комерційного директора торгового дому «Металург». Того ж року він намагався піти в політику й балотувався до Дніпропетровської облради від «Блоку Петра Порошенка “Солідарність”», але його не обрали. Соколов також є членом Федерації бодібілдингу Дніпропетровської області, майстром спорту та дворазовим чемпіоном України з боксу.

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Фото з тредсу Владислава Соколова

Журналісти «Телебачення Торонто» пов’язують бізнесмена з компаніями «Сталь Плюс» і «ТД Тризуб». Ці компанії постачали металопродукцію підрядникам, які будували захисні споруди на енергооб’єктах Київської області. Загальна вартість 25 державних будівельних контрактів – 1,89 млрд грн. Формальними власниками компаній є Ігор Ткаченко та Олена Маліневська. Проте, за версією слідства, реальний контроль над підприємствами може належати Соколову.

В ухвалі від 14 жовтня 2026 року, на яку звернули увагу журналісти видання Oboz.ua, зазначається, що ці компанії пов’язані з громадянином України, персональні дані якого не розголошуються.

Власницею майна та 17 автівок є мама бізнесмена

Мамою Владислава Соклового є 74-річна Наталія Соколова. Саме їй, за даними журналістів Oboz.ua, належить значна частина майна та транспортних засобів, які фігурують у матеріалах кримінальної справи.

На неї зареєстровано 17 автівок, серед яких – червоний Chevrolet Corvette 2020 року вартістю 100 тис. доларів. Спорткар зареєстрований у Київській області та має номерний знак 0001. Прикметно, що номерний знак Rolls-Royce, фото якого опублікував Сергій Стерненко, — AP0001XH.

Фото Сергія Стерненка

Також пенсіонерці належить чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Вартість цього авто – близько 95 тис. доларів. Крім того, у реєстрах згадуються п’ять об’єктів нерухомості у Дніпрі та області. Інформацію про їхню площу в матеріалах справи не наведено.

З ухвали Святошинського районного суду Києва стало відомо, що під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette.

Як звільнення заступника міністра з відновлення Руслана Олійника пов’язане з Владиславом Соколовим?

У понеділок, 9 листопада, заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник повідомив про звільнення після трьох місяців роботи на цій посаді. У своєму дописі він написав: «Завершую роботу на посаді заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Це моє особисте та виважене рішення. Робота в міністерстві стала важливим професійним досвідом, новими викликами та можливістю долучитися до вирішення важливих для країни питань».

Водночас, за даними антикорупційного центру «Межа», таке рішення може бути пов’язане з проведенням обшуків у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергооб’єктів на Київщині.

«Вирішив, бо за крок до підозри? Зазначимо, це досить поширена практика серед топпосадовців задля уникнення репутаційних ризиків для органу влади. Адже обшуки стосуються договорів, укладених департаментом КОВА саме в період керівництва адміністрацією Миколою Калашником (нинішній міністр відновлення) та Русланом Олійником (дотепер заступник міністра відновлення). Фактично КОВА під керівництвом Калашника й Олійника у період із березня до липня 2026 року уклала прямі договори на 1,7 млрд грн на будівництво захисту енергооб’єктів із фірмами орбіти Владислава Соколова. Крім того, його ТОВки були постачальниками товарів для департаментів КОВА на сотні мільйонів гривень», – написав антикорупційний центр.

Фото з тредсу Владислава Соколова. Праворуч на фото Руслан Олійник

Як пише «Межа», Руслана Олійника та Владислава Соколова пов’язують не лише укладені договори. Обоє – з Дніпра, де Олійник також займався бізнесом. Зазначимо, що Соколов також публікував у тредсі спільне фото з Олійником.

Що бізнесмен з Дніпра розповів на засіданні ТСК

16 жовтня Владислава Соколова викликали на засідання тимчасової слідчої комісії парламенту. Відповідне відео опублікував народний депутат, голова ТСК Олексій Гончаренко. На відео Гончаренко запитує Соколова, чи має той договори на захист енергетичних об’єктів. Бізнесмен заперечив свою причетність до відповідних проєктів.

Скриншот з відео засідання тимчасової слідчої комісії парламенту

«Я нагадаю, що введення в оману ТСК – кримінальний злочин. Як я і сказав, надішлемо протокол допиту Соколова правоохоронцям», – написав Гончаренко.

Під час засідання Соколов також попросив оплатити поставлену продукцію для захисту критичної інфраструктури.

«Прохання, щоб з нами розрахувалися за поставлену продукцію, бо ми на цей момент поставили генпідряднику, який займається об’єктами критичної інфраструктури, металопрокату більше, ніж нам заплатили», – заявив Соколов.