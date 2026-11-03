Кіт Саваж п'ять місяців мандрував двома областями

У селі Чишки неподалік Львова знайшли та впіймали кота породи саванна на кличку Саваж, що втік з повідця у Ямниці біля Івано-Франківська ще 6 червня. Про це у вівторок, 3 листопада, на своїй фейсбук-сторінці повідомила власниця тварини з ніком Stefa Kosmetyka.

Кіт Саваж належить до породи саванна F1 – це гібрид першого покоління дикого африканського сервала та домашнього кота. Тварину допомогли знайти та відловити мешканець села Чишки Олександр та його мама Ірина, написала власниця кота.

Що відомо про подорож дикого кота

Тварина втекла з повідця в селі Ямниця біля Івано-Франківська зранку 6 червня. Власниця повідомила про пошуки тварини та пообіцяла винагороду в сто доларів тому, хто допоможе її знайти. Водночас вона попередила, що, оскільки це гібрид дикого кота, він може шипіти, показувати оскал і не підпускати людей до себе, тож попросила одразу телефонувати їй та тримати тварину в полі зору.

Історія набрала розголосу в соцмережах. 10 серпня очевидці повідомили, що бачили Саважа в Галичі на Івано-Франківщині, проте упіймати його не вдалося. У вересні кота помітили вже на території Львівської області – він переміщався між селами Звенигород, Шоломия, Відники, проте людей до себе не підпускав. Також очевидці повідомляли в соцмережах, що кіт побував в Бережанах, Гаях, Винниках. Власники постійно виїжджали на місця, де люди бачили тварину, проте впродовж майже п’яти місяців упіймати її не вдавалося.

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Згодом тварину вже побачили біля села Чишки. Саме там місцеві мешканці допомогли його упіймати.

«Особлива, величезна подяка – Олександрові із села Чишки. Сашо, я ніколи не забуду всього, що ти зробив для нас. Саме він першим побачив Саважа на Львівщині. І відтоді весь цей час допомагав нам: відгукувався на прохання, їздив, шукав, переносив пастки, розкладав їжу, возив нас туди, звідки надходила чергова звістка. Знову й знову знаходив для нас час і сили. А зрештою саме він і зловив Саважика», – розповіла власниця кота Stefa Kosmetyka і також подякувала мамі Олександра Ірині.

Олександр з села Чишки на Львівщині, який допомагав у пошуках та відлові кота (фото Stefa Kosmetyka)

Окремо жінка подякувала рятувальникам управління ДСНС у Львівській області, які, за її словами, долучилися до порятунку.

Власниця кота з рятувальниками ДСНС, які допомогли упіймати тварину (фото Stefa Kosmetyka)

Що це за порода – саванна

Саванна F1 походить від помісі дикого сервала і домашнього кота. Порода виведена і зареєстрована в США. Ці коти можуть поводитися як дикі, проте віддані людині, навіть мають дещо собачий характер. Вони великі, активні, з характерними темними плямами на хутрі, чим дуже схожі на дикого сервала. Також коти породи саванна вирізняються здатністю високо і далеко стрибати.