У Миколаєві з вольєра втекла амурська тигриця

У Миколаєві в зоопарку з вольєра втекла чотиримісячна самка амурського тигра. До її пошуків залучили кінолога з мисливськими собаками. Про це у неділю, 25 жовтня, повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій.

За словами директора зоопарку, в ніч на неділю, 25 жовтня, чотиримісячна самиця амурського тигра втекла з вольєра. З 08:00 тривали пошуки тварини, до яких також залучили кінолога з мисливськими собаками. Увечері пошуки припинили й планують поновити вранці в понеділок, 26 жовтня. За словами Володимира Топчія, наразі тигреня за розміром відповідає дорослому собаці породи кокер-спанієль.

«Як тварина вибралася з вольєра, вже встановлено. Обійшли всю територію, запросили кінолога з мисливськими собаками, результату поки що немає. Тигреняті страшно, десь сховалося», – повідомив Володимир Топчій.

За даними «Суспільного», тигреня привезли до Миколаївського зоопарку 21 жовтня. Тварина народилася у зоопарку «Лімпопо» на Львівщині.

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Доповнено. Володимир Топчій закликав містян долучитися до пошуків тигриці. Волонтерів очікують у понеділок, 26 жовтня, о 09:00. Миколаївський зоопарк розташований за адресою: пл. Миколи Леонтовича, 1.

Зауважимо, що Миколаївський зоопарк є одним із найстаріших та найбільших зоопарків України. Його у 1901 році заснував тодішній міський голова Микола Леонтович. Територія Миколаївського зоопарку становить понад 18 га, а в колекції є понад 400 видів і близько 5,6 тис. тварин.