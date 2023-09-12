12-річний поранений ведмідь з Донеччини наразі проходить реабілітацію в Бельгії

У Шотландії зоопарк забрав до себе гімалайського чорного ведмедя, який отримав тяжку травму в зоопарку в селищі Ямпіль Краматорського району Донецької області. Про це в понеділок, 11 вересня, повідомила адміністрація зоопарку, а подробиці розповіли журналісти телеканалу CNN.

У жовтні 2022 року українські військові увійшли до покинутого зоопарку в селищі Ямпіль і побачили, що за час окупації 200 тварин загинули. 12-річний ведмідь виявився одним із небагатьох, хто залишився живим. Він також був тяжко поранений: у тварини стався струс мозку, коли поряд з його кліткою вибухнув снаряд.

Шотландський зоопарк назвав ведмедя на честь його селища – Ямпіль. У зоопарку розповіли, що Ямпіль — «ніжний ведмідь», співробітники зоопарку сподіваються, що зможуть забезпечити йому гарне життя в Шотландії, де він зможе стати «щасливим, нормальним ведмедем».

Водночас до Шотландії ведмедя привезуть на початку 2024 року. Поки що він проходить лікування в Зоопарку п’яти сестер у Бельгії, звідки його привезли до Польщі.

Селище Ямпіль на Донеччині перебувало під російською окупацією впродовж п’яти місяців. ЗСУ звільнили селище наприкінці вересня 2022 року.