Призовник зізнався, що купив довідку в інтернеті

У Солотвині прикордонники затримали 27-річного мешканця Харкова, який намагався перетнути кордон із підробленою довідкою про непридатність до військової служби. Як пізніше пояснив призовник, фіктивні документи він купив у соцмережі. За довідку чоловік заплатив 2,6 тис. доларів.

Як у понеділок, 23 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 27-річний річного мешканця Харкова прикордонники затримали у пункті-пропуску «Солотвино» на кордоні з Румунією. Під час паспортного контролю чолові надав інспектору довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

«Під час поглибленого вивчення наданого документу прикордонники встановили, що він є підробленим. У ході опитування українець розповів, що придбав довідку через одну із соцмереж за 2,6 тис. доларів», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники направили поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 та ст. 336 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ухиляння від призову за мобілізацією). Надалі 27-річнми призовником займатимуться правоохоронці.