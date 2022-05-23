Чоловіку забракло три роки до отримання справжнього пенсійного посвідчення

У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині затримали чергового ухилянта призовного віку, який незаконними способами хотів перетнути кордон. Спочатку 57-річний чоловік надав пенсійне посвідчення, а коли зізнався, що воно підроблене, пропонував прикордонникам 2000 євро хабара.

57-річний українець, який хотів виїхати до Польщі, надав на контроль прикордонникам пенсійне посвідчення, за яким чоловікам можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. Під час перевірки прикордонники встановили, що документ підроблений.

«Отримавши відмову у пропуску через державний кордон, чоловік зізнався, що купив "статус пенсіонера" у невідомих, бо мав намір потрапити до країн ЄС. Викриття ухилянта не зупинило, він спробував "вирішити питання" підкупом. На пропозицію чималого хабара в розмірі 2000 євро прикордонний наряд відповів відмовою», – повідомили в ДПСУ 23 травня.

За пропозицію хабара ухилянт відповідатиме за окремою статтею Кримінального кодексу (фото ДПСУ)

Порушника передали працівникам поліції, які мають відкрити кримінальне провадження за пропозицію хабара і підроблення документів.