На кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали чергового втікача-ухилянта. Чоловік призовного віку спершу намагався перетнути кордон за фальшивими довідками про непридатність до військової служби, а потім пропонував прикордонникам хабар.

Затримали 37-річного порушника у пункті пропуску «Грушів» на Львівщині.

«На підтвердження права виїзду за кордон в умовах воєнного стану чоловік надав інспектору прикордонного контролю медичну довідку та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, мовляв, непридатний до військової служби та виключений з військового обліку. Проте під час перевірки документів прикордонники встановили, що вони підроблені», – повідомили 21 травня у ДПСУ.

Хабар прикордонникам був запасним варіантом для втечі ухилянта (фото ДПСУ)

Чоловік зізнався, що фальшиві документи купив у невідомих, бо йому дуже потрібно потрапити в країни ЄС. Після цього він спробував підкупити прикордонників сумою у 2000 доларів.

Прикордонники передали порушника працівникам Нацполіції. Він відповідатиме за двома статтями Кримінального кодексу – пропозиція хабара та підроблення документів.