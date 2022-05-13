Чоловік був зазначений у контрольному талоні, однак на паспортний контроль не вийшов

Вранці 13 травня у пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону виявили чоловіка призовного віку, який нелегально намагався виїхати за кордон. Щоб виїхати в Польщу, він сховався під матрацом в багажному відділенні мікроавтобуса.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, водій мікроавтобуса надав на перевірку контрольний талон, у якому було зазначено вісьмох пасажирів. Однак на паспортний контроль прийшов водій і сім пасажирів.

«Мікроавтобус виявився дуже зручним, тож молодому чоловікові не склало труднощів переміститись з пасажирського сидіння до багажного відділення та зануритись між сумками та валізами, ще й прикритись смугастим матрацом. У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було», – пояснили у ДПСУ.

Українець хотів перетнути кордон у багажному відділенні мікроавтобуса під сумками і матрацом (фото Держприкордонслужби)

На ухилянта склали документи за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. А перевізнику загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 ККУ). Прикордонники повідомили про інцидент у Нацполіцію.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Українї виїжджати за кордон мають право лише окремі категорії чоловіків призовного віку.