Нещодавно анонсовані звільненення в керівництві українських ТЦК спершу стосуватимуться саме обласних військкомів. Згодом через такі ж «чистки» можуть пройти районні та міські ТЦК. Про це в ефірі телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський .

«Оскільки ТЦК мають дуже розгалужену систему, структуру, то безперечно треба почати з керівників обласного рівня, оскільки саме на цьому рівні, як свідчить практика, як свідчать повідомлення в тому числі до комітету нашого [Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки], найбільший рівень зловживань. Оскільки малоймовірно, що без відома вищого керівництва хтось дозволяв собі якісь масові можливості забезпечити ухилення від призову на військову службу за мобілізацією. Тому почнемо з обласного рівня», – сказав Веніславський.

Він додав, що всі керівники обласних територіальних центрів будуть звільнені, і на їх місце прийдуть ті люди, які пройшли війну, які за станом здоров’я не можуть виконувати свої обов’язки військової служби, «а далі, ймовірно, це відбудеться і на нижчому рівні – на рівні районних, міських територіальних центрів».

«Тому що треба розуміти, що це головний механізм, який забезпечує, за великим рахунком, поповнення тих неминучих втрат, які несе війна, серед військовослужбовців», –сказав нардеп. Він підкреслив, що мобілізаційні заходи, запроваджені в Україні з 24 лютого, «потребують дуже чіткого функціонування».

«Ми не можемо одночасно звільнити керівників усіх територіальних центрів, тому що це може ускладнити процес мобілізації загалом, оскільки це дуже така чітко працююча структура, незважаючи на наявність системних зловживань і корупційних вчинків. Але, безперечно, коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення», – заявив Веніславський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 серпня, повідомив, що за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони прийнято рішення звільнити всіх обласних військкомів. За підсумками засідання РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.