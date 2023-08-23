Двох зловмисників затримали і взяли під варту

Командир взводу однієї бригад ЗСУ, який також є депутатом однієї з територіальної громади, та його спільник вимагали хабара від іншого військовослужбовця. Зловмисники за 6000 доларів США пропонували вирішити питання про подальшу роботу мобілізованого при районному військкоматі, а не відправки його на передову. Під час отримання коштів працівники СБУ затримали порушників.

Житель Тернопільського району проходив службу в роті охорони Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак, найближчим часом мав бути відправлений разом з іншими військовослужбовцями на передову. Про те, що чоловік не бажає їхати у зону бойових дій, дізнався командир взводу і повідомив своєму знайомому. В чоловіків виникла ідея – за гроші запропонувати військовому вирішити його питання.

Свої послуги зловмисники оцінили в 6000 доларів США

«Командир та його спільник переговорили з чоловіком і запевнили, що можуть вплинути на службових осіб військкомату, аби той продовжував нести службу при центрі комплектування у роті охорони та уникнув відрядження у район проведення активних бойових дій», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 23 серпня.

За свої послуги зловмисники попросили заплатити 6000 доларів США. Одразу після отримання неправомірної вигоди правоохоронці затримали старшого лейтенанта та його спільника, а гроші вилучили.

Правопорушників затримали під час передачі хабара

Наразі їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). За корупційні оборудки чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.