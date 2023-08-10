Чоловік у суді стверджував, що психологічно не готовий воювати

Лановецький районний суд присудив військовозобов'язаному чоловіку три роки позбавлення волі через те, що той не з'явився у військкомат за повісткою. В суді обвинувачений розказав, що не прийшов за повісткою, бо має город та тримає свійських тварин, за якими доглядати нема кому, окрім нього.

Правоохоронці встановили, що житель села Печірна Кременецького району перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

«Після оголошення та проведення мобілізації обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України. Отримавши повістку для відправлення у складі команди до навчального центру для проходження військової служби чоловік не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав у тому, що він пройшов лікарську комісію та отримав повістку. Однак, за його словами, до військкомату не з’явився, бо не має сім’ї й не вбачає підстав іти воювати, а також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство й психологічно не готовий до несення служби.

Лановецький районний суд Тернопільської області призначив військовозобов'язаному покарання за ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період). Чоловіку присудили три роки позбавлення волі.